AFRICA - “Un grande teologo di profonda umanità”: il ricordo di Papa Benedetto XVI di alcuni Vescovi africani

benedetto xvi vescovi mercoledì, 4 gennaio 2023

Roma (Agenzia Fides) – La Chiesa cattolica in diverse parti dell’Africa ricorda Benedetto XVI con messe e preghiere di suffragio.

I Vescovi dell’Uganda, che hanno affermato di avere avuto uno stretto rapporto con Papa Benedetto XVI, lo hanno ricordato come uno studioso e dottore della chiesa che ha aiutato molti di loro durante il suo mandato come Papa. Lo hanno descritto come "un eminente teologo e difensore della dottrina cattolica romana".

Mons. John Baptist Odama, Arcivescovo di Gulu ha descritto Papa Benedetto XVI come uno studioso e un teologo che amava la scienza. Mons. Sabino Ochan Odoki, Vescovo di Arua, nominato dal defunto Papa, ricorda che “ero certo che Joseph Ratzinger sarebbe stato il prossimo Papa e allora ero rettore in seminario. Ho detto che abbiamo bisogno di un insegnante forte e Papa Benedetto è stato un insegnante forte".

Mons.Sanctus Lino Wanok, Vescovo di Lira, anch'egli nominato da papa Benedetto XVI, ritiene che il mondo abbia perso un gigante non solo della Chiesa cattolica, ma dell'intera umanità.

In Sud Sudan Mons. Stephen Ameyu Martin Mulla, Arcivescovo di Juba, ha presieduto una messa di suffragio nella cattedrale di Santa Teresa a Kator, alla presenza membri della chiesa, diplomatici, alti funzionari governativi. Il Papa emerito Benedetto XVI è stato descritto come “il difensore della verità, specialmente nel mondo pieno di relativismo che sminuisce solennemente la verità di Dio”. “Ringraziamo il Signore per la vita del Santo Padre Benedetto XIV. Papa Benedetto è stato un umile servitore, una luce che ama teneramente il suo signore. Ha scelto il motto del suo pontificato, “Dio è amore”. Papa Benedetto dovrebbe essere ricordato come un difensore della dottrina della Chiesa” ha affermato l’Arcivescovo.

I Vescovi nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) ricordano Papa Benedetto XVI come un

“Degno servitore della Chiesa, sentinella dell'ortodossia della nostra fede, grande pastore e grande uomo”.

Per Mons. Marcel Utembi Tapa, Arcivescovo di Kisangani e Presidente della Conferenza Episcopale Nazionale del Congo (CENCO), “Papa Benedetto XVI è stato una grande figura della Chiesa del nostro tempo che è venuto a mancare”. Mons. Pierre-Célestin Tshitoko, Vescovo di Luebo, ne ricorda il tratto umano, sottolineando che Papa Benedetto XVI lo aveva colpito per la sua accoglienza fraterna e la sua semplicità durante la sua prima visita ad limina. (L.M.) (Agenzia Fides 4/1/2023)



