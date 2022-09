ASIA/PALESTINA - Inaugurato il centro pellegrini al “Campo dei pastori” di Beit Sahour

Beit Sahour (Agenzia Fides) - Il “Campo dei Pastori”, compreso nel territorio della cittadina palestinese di Beit Sahour, è uno dei luoghi più cari alla memoria cristiana della nascita di Gesù. In quella località, secondo la tradizione, pernottavano i pastori che per primi ricevettero dagli angeli la notizia del “Partus Mirabilis” della Vergine Maria, avvenuto nella vicina Betlemme. In quel luogo, dove già sorge il piccolo Santuario francescano “Gloria in excelsis Deo”, a forma di tenda beduina, circondato da un piccolo parco con degli scavi archeologici, è stato appena inaugurato il centro d'accoglienza dei pellegrini, Parte fondamentale di un progetto destinato a creare strutture di ricezione destinate a servire quanti

- pellegrini e comunità ecclesiali locali – vorranno in futuro vivere tempi e occasioni di convivenza e ritiri spirituali in quel’area così cara ai cristiani di tutto il mondo. In occasione dell'inaugurazione, avvenuta il 27 agosto, sono state benedette le fondamenta della Cappella San Francesco d'Assisi e Sant'Antonio da Padova, anche chiamata "Cappella Palestina".

Ad inaugurare la nuova struttura – riferiscono i canali di comunicazione legati alla Custodia francescana di Terra Santa - è stato il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, accompagnato tra gli altri dal promotore del progetto, padre Marcelo Ariel Cichinelli, e da padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia. Alla cerimonia era presente anche un rappresentante della famiglia betlemita Hazboun, che ha finanziato la costruzione della Cappella Palestina, l’ingegnere Nayef Gaby Mauge, e il Ministro del Turismo e delle Antichità dell'Autorità Nazionale Palestinese, la sig.ra Rula Maay'ah, che nel suo intervento ha fatto riferimento anche all'impatto positivo che questa iniziativa avrà per le popolazioni locali in termini di occupazione e di prospettive di crescita del turismo religioso in Palestina.

Prima della benedizione delle fondamenta della cosiddetta Cappella Palestina, dedicata ai santi Francesco d'Assisi ed Antonio di Padova, all'interno di un incavo pavimentale è stato deposto un involucro contenente delle monete di vario conio, una croce, la regola francescana, il discorso scritto del Custode e un foglio con le firme dei presenti. Un gesto simbolico volto a lasciare una testimonianza per i posteri in caso di futuri scavi archeologici.

Il progetto complessivo da realizzare nella zona prevede anche la riqualificazione dell'area archeologica e la realizzazione, in più fasi, di dieci cappelle nazionali.

I nuclei familiari palestinesi che traggono le loro risorse vitali dalle occasioni di lavoro connesse ai pellegrinaggi cristiani nella terra di Gesù hanno molto sofferto dal punto di vista economico negli ultimi anni, a causa della sospensione del flusso ordinario di pellegrini causato dalla crisi pandemica da Covid-19.(GV) (Agenzia Fides 2/9/2022)



