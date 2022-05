AMERICA/VENEZUELA - Il genio femminile e l’anima missionaria di Paulina Jaricot al centro del simposio delle POM venezuelane

Caracas (Agenzia Fides) – L’impatto storico, la vita e la dimensione pastorale di Paulina Jaricot sono stati affrontati nel corso del Simposio “Pauline Jaricot, il genio femminile e la solidarietà missionaria” svoltosi nell'Auditorium del Centro Culturale Padre Plaza, nell'Università Cattolica Andrés Bello (UCAB). È stata una giornata di riflessione, organizzata dalle Pontificie Opere Missionarie (POM) del Venezuela, iniziata con il saluto di benvenuto del dott. Gustavo Peña, Vice Rettore Accademico dell'Università Cattolica Andrés Bello, che ha sottolineato l'importanza di conoscere la vita e il lavoro di una giovane laica, come Jaricot, che con semplicità ha avviato importanti processi di trasformazione del suo ambiente sociale ed ecclesiale a partire dall'esperienza della sua vocazione cristiana.

Ricardo Guillén, Direttore nazionale delle POM, nel discorso di apertura ha collocato il Simposio Missionario nel quadro della beatificazione di Pauline Jaricot e della celebrazione del bicentenario della Pontificia Opera per la Propagazione della Fede (vedi Fides 3/5/2022) e ha invitato i partecipanti ad incontrarsi con Pauline Jaricot e a lasciarsi sorprendere dalla testimonianza di una donna visionaria dal cuore universale, che anticipa i tempi e sin dalla sua consacrazione battesimale vive la sua vocazione cristiana al servizio della Chiesa missionaria.

Il simposio ha aiutato a comprendere la vita della futura Beata sotto più aspetti: la storia, affrontata da R.P Dr. Oswaldo Montilla OP nella relazione "La Chiesa in Francia ai tempi di Pauline Jaricot”; la biografia, sviluppata dalla dott.ssa Marielena Mestas con il tema: “Paulina Jaricot madre delle missioni, laica dal cuore universale”; l'azione pastorale, presentata in videoconferenza da Roma dal Segretario Generale della Pontificia Opera per la Propagazione della Fede R.P. Tadeusz J. Nowak, OMI con il tema: “L'eredità di Pauline Jaricot e il carisma delle POM: una rete di preghiera e di solidarietà”.

Padre Nowak ha messo in evidenza alcuni aspetti del carisma di Jaricot che sono fondamentali per le Pontificie Opere Missionarie: «l’incontro profondo con Gesù Cristo, la vita di preghiera e la comunione profonda con Cristo, la sensibilità verso i poveri e l'apertura al mondo, cioè guardare oltre i nostri confini».

(E.G.) (Agenzia Fides 6/5/2022)







