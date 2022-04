ASIA/MALAYSIA - In un libro la spiritualità e l'eredità missionaria del primo Cardinale malaysiano

Kuala Lumpur (Agenzia Fides) - La spiritualità, la "lezione e l'eredità missionaria" del primo Cardinale della Malesia sono raccontate in un libro intitolato dalla Chiesa in Malaysia, dal titolo: "Il Cardinale: la vita e i tempi di Sua Eminenza Anthony Soter Fernandez". Il progetto della pubblicazione, per fare memoria del contributo lasciato alla Chiesa locale dalla figura del Card. Fernandez, è stato guidato da E. Samson, con una redazione composta da persone che hanno lavorato a stretto contatto con il Cardinale Soter, scomparso il 28 ottobre 2020, all'età di 88 anni. “La visione del cardinale Soter era orientata verso la pastorale, non solo in Malaysia ma anche nella regione. Aveva una visione lungimirante. Non pensava ad una singola questione, ma aveva una visione, completa, olistica della realtà, della società e della Chiesa. Non aveva solo un obiettivo, aveva percorreva molte strade che hanno costruito a costruire la Chiesa”, ha detto l'autore Samson, presentando il testo nei giorni scorsi alla Stella Maris International School di Damansara.

Il testo contiene ricordi di persone giovani e meno giovani, di ogni ceto sociale e diverse tradizioni religiose che hanno conosciuto e apprezzato la figura del Cardinale, e include anche l'esperienze di coloro le cui vite sono state toccate dal Cardinale, in senso spirituale e a livello di testimonianza evangelica.

Padre Clarence Devadass, Direttore del Catholic Research Centre, che ha curato l'edizione del testo, ha espresso gratitudine a Dio per il dono del Cardinale Soter, "la cui vita ha lasciato ricordi che sono un tesoro e un patrimonio per tutta la Chiesa in Malaysia". “Possa questo libro non solo ispirare molti, ma anche essere uno strumento per diffondere amore, gioia, pace, bontà e fedeltà nella nostra Chiesa e in tutta la nazione. Siamo chiamati ad alimentare i legami della comunità, valori che il Cardinale Soter ha esemplificato con la sua vita”, ha auspicato padre Clarence.

Nel suo intervento, Dato’ Richard Robless, Presidente del Consiglio della Fondazione "Yayasan Tan Sri Dominic Vendargon", che gestisce istituti cattolici di istruzione privata, ha parlato dell'ispirazione e dell'eredità del Cardinale Soter, che è stata l'impulso alla base della formazione del gruppo di scuole "Stella Maris".

“Nel 1987 - ha ricordato Robless - l'allora Arcivescovo Soter aveva convocato una conferenza tra educatori cattolici, congregazioni di insegnamento religioso e laici, presso il Convento di Gesù Bambino a Cheras, per discutere la situazione in cui versavano le scuole missionarie cristiane. Il fine era discernere la missione e la risposta della Chiesa ai cambiamenti e alle sfide che stavano prendendo forma nella società e nella cultura. La conferenza ha portato alla formazione del Malaysian Catholic Education Council e, successivamente, alla promozione dell'istruzione privata cattolica nella diocesi".

“La prima Scuola Stella Maris - ha continuato - ha aperto i battenti nel 1994 a Jalan Robertson, nell'are di Pudu. Incoraggiato dal successo di questa prima scuola, l'Arcivescovo Soter ha creato un organismo per unificare tutte le attività dell'Arcidiocesi nell'istruzione privata. La Fondazione oggi cura e gestisce quattro scuole private, inclusa una che offre un curriculum internazionale", ha affermato Dato’ Richard Robless. “Le scuole brillano come stelle nate dal desiderio ardente e dalla ricerca di un uomo che voleva semplicemente testimoniare Cristo e donare al mondo il Vangelo. Questa è la sua eredità. Questo è il suo testamento. E anche se abbiamo perso il nostro mentore, guardiamo a ciò che ha lasciato e siamo grati a Dio per questo suo grande e leale servitore”, ha aggiunto. “L'opera di istruzione, in cui ha voluto coinvolgere attivamente la Chiesa, gli stava a cuore. E nonostante tutti gli ostacoli e le sfide che abbiamo dovuto affrontare, ci ha sempre incoraggiato. Diceva che qualunque sia la tua croce, qualunque sia il tuo dolore, il lavoro nella vigna del Signore sarà sempre molto difficile. Ma abbi coraggio perché Egli sarà sempre con te", ha concluso.

L'Arcivescovo di Kuala Lumpur, Julian Leow, intervenendo alla presentazione ed elogiando l'iniziativa di una tale pubblicazione, ha auspicato che "il libro serva da eredità storica per le giovani generazioni e per coloro che non hanno l'opportunità di conoscere il cardinale Soter. Continuiamo a mantenere viva questa eredità missionaria che il cardinale Soter ci ha lasciato. Anche il dialogo interreligioso e l'ecumenismo erano importanti nella mente del Cardinale Soter, per costruire la Chiesa e per contribuire alla crescita di questa nazione. Facciamo sì che posa continuare a crescere e fiorire”, ha concluso l'Arcivescovo Julian.

