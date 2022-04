AFRICA/COSTA D’AVORIO - L’impegno alla formazione delle nuove generazioni dell’Istituto Missionario Cattolico di Abidjan

Abidjan (Agenzia Fides) - L’ ICMA, Istituto Missionario Cattolico di Abidjan, è stato consacrato lo scorso 19 marzo nella solennità di San Giuseppe, a Maria Nostra Signora dell’Evangelizzazione. A presiedere il rito, al termine della S. Messa che ha concluso la quarta edizione delle Giornate socio-culturali dedicate quest’anno al binomio protezione dell’ambiente e salute umana, è stato S. E. mons. Boniface Ziri, vescovo della diocesi di Abengouro.

Nel suo intervento, Mons. Ziri ha esortato questo Istituto, così come i centri di ricerca e le università cattoliche, ad "andare oltre il livello ideologico delle cose per coglierle nella loro più profonda autenticità”.

“Vogliamo anzitutto che la Vergine Maria ci assicuri la protezione, poi che ci aiuti a diventare come Lei, che ha saputo accogliere la Buona Novella e farla nascere” spiega il rettore dell’ICMA padre Nicodème Kolani che prosegue “Questa consacrazione è un invito agli studenti a fare del loro Istituto un luogo di accoglienza e di accoglienza della Buona Novella, per “poter andare e farla nascere nel mondo mediante l'annuncio e la loro testimonianza di vita”.

L'ICMA, l'Istituto Missionario Cattolico di Abidjan situato nella città di Abobo, è stato fondato nel settembre 2004 e accoglie nell’attuale anno accademico 236 studenti di 29 congregazioni religiose di 19 paesi. L’ Istituto vuole essere un luogo di formazione per i testimoni del Vangelo impegnati nel rinnovamento del continente africano ed offre una formazione filosofica e teologica radicata nella dottrina della Chiesa.



