AMERICA/COLOMBIA - Un patto per la vita e per eliminare violenze e intolleranze nel confronto politico

Bogotà (Agenzia Fides) – Il Quinto rapporto pre-elettorale sulla violenza contro i leader politici, sociali e comunali – dal 13 marzo 2021 al 13 gennaio 2022 – realizzato dalla Missione di Osservazione Elettorale (OEO), riporta che nel calendario pre-elettorale del periodo analizzato, ci sono stati 180 atti di violenza contro leader politici, che rappresentano il 39,6% dei casi totali. Si è verificato un aumento dell'89,5% degli atti di violenza rispetto al 2017, nonché un aumento del 24,1% degli atti letali (passando da 29 a 36) contro questa leadership. Tale scenario genera preoccupazione perché se la violenza contro i leader politici si è intensificata dall'anno pre-elettorale, le elezioni del 2022 potrebbero innescare una situazione ancora più devastante. Il 13 marzo infatti si sono svolte le elezioni legislative per eleggere i rappresentanti al Congresso, e il primo turno delle elezioni presidenziali è fissato per il 29 maggio (vedi Fides 19/2/2022).

Per contribuire ad eliminare gli atti di violenza, stigmatizzazione e intolleranza legati al confronto politico, presidenti e rappresentanti di vari partiti politici colombiani hanno firmato il Patto per la vita, per una cultura politica pacifica, per la democrazia e la non violenza nelle elezioni e nell'esercizio politico. Hanno partecipato all’atto della firma del patto il Presidente della Repubblica, Ivan Duque, il Ministro dell'Interno, Daniel Palacios, il Cancelliere Nazionale, Alexander Vega e il direttore della Pastorale Sociale – Caritas, Monsignor Héctor Fabio Henao.

I partiti si sono impegnati a: promuovere una cultura basata sul riconoscimento e sul rispetto dell'avversario politico; rifiutare pubblicamente e denunciare alle autorità competenti tutto ciò che minaccia il funzionamento della democrazia; utilizzare in modo responsabile e rispettoso gli spazi nei media e nei social network; promuovere il libero e consapevole esercizio dei diritti politici di tutti i cittadini; promuovere, rispettare e riconoscere la partecipazione paritaria delle donne.

L'iniziativa del “Patto” è promossa dal Consiglio nazionale per la pace, la riconciliazione e la convivenza, che è composto da 105 rappresentanti (35 delle istituzioni e 70 della società civile, di 36 settori) che svolgono funzioni di organo consultivo del governo nazionale. Il Segretariato Nazionale per la Pastorale Sociale – Caritas Colombia (SNPS-CC), uno dei rappresentanti della società civile nel Consiglio nazionale, ha accompagnata e promosso il Patto con il progetto “Strategie di dialogo sociale”, che mira alla de-escalation della violenza nel paese e all'attuazione di meccanismi di dialogo come percorso per la risoluzione pacifica dei conflitti (vedi Fides 26/11/2021).

(SL) (Agenzia Fides 22/3/2022)



