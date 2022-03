ASIA/MALAYSIA - Sostegno spirituale e materiale della Chiesa all'Ucraina dilaniata dalla guerra

Kuala Lumpur (Agenzia Fides) - Implorare la pace come dono di Dio e testimoniare vicinanza e solidarietà al popolo ucraino che soffre per gli effetti devastanti della guerra: con questa finalità la comunità cattolica in Malaysia si unisce nella preghiera e nella carità, mobilitandosi per i fratelli e le sorelle che soffrono in Europa. “Insieme, siamo solidali con il popolo ucraino e preghiamo per la pace”, ha affermato mons. Bernard Paul, Vescovo di of Melaka-Johor presidente di Caritas Malaysia, invitando tutti i malaysiani, cattolici e non, a "sostenere l'Ucraina dove oltre due milioni di persone sono fuggite e sono sfollate, dove vi sono feriti, morti e dispersi, compresi bambini”. Sollecitati dai Vescovi, in tutte le diocesi i fedeli malaysiani si uniranno alla grande preghiera di consacrazione della Russia e dell'Ucraina alla Vergine Maria, indetta da Papa Francesco per venerdì 25 marzo ed estesa a tutte la Chiese particolari nel mondo.

Inoltre, come riferito all'Agenzia Fides, la Caritas della Malaysia, rispondendo all'appello della Caritas Internationalis, ha avviato un raccolta di aiuti per sostenere il soccorso umanitario in Ucraina, al fine di fornire cibo, acqua potabile, alloggi sicuri e kit igienici per gli sfollati. Proficua, inoltre, è la collaborazione dell'organizzazione - che rappresenta la Chiesa in Malesia, Singapore e Brunei - con l'Ambasciata dell'Ucraina in Malaysia, soprattutto per quanto riguarda gli aiuti sanitari. “Il mondo è profondamente preoccupato per la guerra in Ucraina”, ha notato il Vescovo Paul, esortando ogni cittadino malaysiano a fare la propria parte e donare un sostegno materiale e spirituale alle vittime della guerra.

(SD-PA) (Agenzia Fides 21/3/2022)

