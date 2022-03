ASIA/SIRIA - A Damasco una conferenza per le Chiese locali e gli organismi caritativi

martedì, 15 marzo 2022

Damasco (Agenzia Fides) - Si apre oggi a Damasco la conferenza promossa dall’Assemblea della Gerarchia Cattolica in Siria, dalla Congregazione per le Chiese Orientali e dalla Nunziatura Apostolica nel Paese, per favorire il coordinamento dell’attività caritativa della Chiesa a servizio delle numerose vittime di un conflitto che si trascina ormai da più di 10 anni e che causa una situazione umanitaria tragica.

Alla conferenza, che si situa nel solco di altre organizzate in passato dalla Santa Sede, parteciperanno i Vescovi delle diverse Chiese cattoliche presenti nel Paese, insieme ad altri rappresentanti delle circoscrizioni ecclesiali e a rappresentanti dei numerosi organismi cattolici che, da diverse parti del mondo, stanno sostenendo l’azione della Chiesa locale. Alcuni di essi sono raggruppati nella ROACO, il tavolo di assistenza alle Chiese orientali stabilito presso la Congregazione, e vanno segnalati anche, tra gli altri, Caritas Internationalis, Jesuit Refugee Service e AVSI, che negli ultimi anni ha promosso il progetto “Ospedali aperti” per aiutare a mantenere in attività i tre ospedali cattolici del Paese.

Relatori principali nella conferenza, alla quale sono invitate per una giornata anche le organizzazioni internazionali presenti nel Paese, saranno il Card. Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, il quale presenterà alcuni orientamenti pastorali per le Chiese cattoliche del Paese nel settore caritativo, e l’Arcivescovo Giampietro Dal Toso, Presidente delle Pontificie Opere Missionarie e Segretario Aggiunto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, il quale indicherà alcuni elementi teologici e pastorali che ispirano l’attività della Chiesa nella società.

Questa significativa conferenza, con la vasta partecipazione prevista, esprime ancora una volta – come conferma il Nunzio Apostolico, il Card. Mario Zenari – la viva preoccupazione della Chiesa ai diversi livelli per il bene di tutta la popolazione siriana, per una fruttuosa convivenza tra le diverse componenti della società, per la ricostruzione di un Paese che dopo tanti anni merita di vivere in pace e armonia. (Agenzia Fides 15/03/2022)



