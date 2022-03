AFRICA/NIGERIA - “La forte astensione fa sì che i pochi che votano determinano il destino di tutti” afferma il Presidente della Conferenza Episcopale

vescovi elezioni lunedì, 7 marzo 2022

Abuja (Agenzia Fides) – “Molto spesso un popolo ottiene il tipo di governo che merita” avverte Sua Ecc. Mons. Augustine Akubeze, Arcivescovo di Benin City e Presidente della Conferenza Episcopale della Nigeria (Catholic Bishops Conference of Nigeria, CBCN), all’apertura della prima Assemblea Plenaria dei Vescovi nigeriani, domenica 6 marzo, ad Abuja. Facendo riferimento alle elezioni generali del prossimo anno, Mons. Akubeze ha sottolineato che "il numero dei nigeriani che votano è molto basso”, rimarcando che “coloro che non votano hanno in realtà votato, consentendo a pochi di determinare il futuro della maggioranza”.

Uno degli argomenti addotti da chi non esercita il proprio diritto di voto è quello dei brogli elettorali. Una giustificazione respinta dall’Arcivescovo di Benin City per il quale “non è più accettabile l'argomento secondo cui la Commissione nazionale elettorale indipendente (INEC) potrebbe non contare i nostri voti”. “Dobbiamo prima esercitare il nostro diritto di suffragio e poi, eventualmente, agire per far sì che il nostro voto sia rispettato”.

Il Presidente della CBCN ha esortato i nigeriani a resistere alla tentazione di cadere in una campagna politica divisiva in vista delle elezioni generali del prossimo anno. “Chiediamo a tutti i nigeriani di procurarsi la tessera elettorale e di prepararsi a votare, secondo la loro personale convinzione, chi è in grado di condurre la Nigeria a una vita migliore. Votate per coloro che possono garantire la sicurezza della vita e della proprietà. Votate coloro che hanno dimostrato di avere la capacità di unirci come popolo. Votate per le persone che possiedono la capacità di trasformare la Nigeria in un hub industriale per l'Africa. Votate per le persone che possono fare della Nigeria una terra di opportunità per tutti. Votate le persone che possono realizzare i nostri sogni. I nigeriani devono resistere alla tentazione di cadere in una campagna politica divisiva”.

Secondo il Presidente della CBNC le elezioni del 2023 offrono ai nigeriani un'altra opportunità per correggere ciò che hanno sbagliato in passato, soprattutto nella loro partecipazione alla vita politica della nazione, perché, sottolinea Mons. Akubeze, “abbiamo deluso Dio come individui che permettono alla corruzione di privarci di vivere la bella vita che Lui ci ha dato. Lo abbiamo deluso permettendo all'insicurezza e alla criminalità di prosperare”.

(L.M.) (Agenzia Fides 7/3/2022)

