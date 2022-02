ASIA/INDONESIA - La "Nahdlatul Ulama" rilancia la sua missione fondamentale, di carattere sociale, economico e culturale

Giacarta (Agenzia Fides) - "La Nahdlatul Ulama (NU) resta custode della Repubblica di Indonesia e della Pancasila, due temi-chiave nella nostra piattaforma politica nazionale": è quanto ha affermato il nuovo leader della organizzazione, Yahya Cholil Staquf, eletto nuovo presidente del Consiglio supremo del gruppo nel dicembre 2021, accanto a Miftachul Akhyar, designato come leader spirituale della organizzazione. La NU, la più grande organizzazione musulmana moderata della nazione, con oltre 92 milioni di membri , ha la sua roccaforte e la principale diffusione sull'isola Java, l'isola più popolata dell'Indonesia. La Nahdlatul Ulama, notano gli osservatori, è strategicamente importante nel mantenere una concezione laica dello stato e nel prevenire la formazione di gruppi musulmani radicali.

"La mia preoccupazione principale - ha detto Yahya Cholil Staquf - è rilanciare la missione fondamentale della NU", organizzazione di massa molto influente a livello di mentalità e di cultura nella terza democrazia più grande del mondo e nello stato a maggioranza islamica più popoloso al mondo (oltre 270 milioni di abitanti). “La NU - ha spiegato il nuovo leader - ha almeno 540 uffici regionali in tutta la nazione. Incontrando i rappresentanti locali di NU ho detto loro che la nuova leadership si impegnerà non a cercare il potere politico o uno status nel governo, ma a far rivivere l'organizzazione come potenza socio-economica-culturale a livello di base".

"Gus Yahya", come viene chiamato dai seguaci di NU, sostiene che "essere diversi va bene, non c'è bisogno di discutere con i gruppi musulmani radicali sul diverso stile di vita, sugli abiti bianchi etc. Ma NU è e sarà custode della nazione, sia dell'unità della Repubblica sia della Pancasila (la "Carta dei Cinque principi" alla base della Repubblica, ndr). Entro tale cornice condivisa essere diversi non diverrà mai un grande problema", ha aggiunto.

"Yahya Cholil Staquf è figura chiave nel favorire il dialogo interreligioso in Indonesia già da molti anni", rileva all'Agenzia Fides l'Arcivescovo di Pontianak mons. Augustinus Agus. L'Arcivescovo ricorda che Gus Yahya gli chiese personalmente di accompagnarlo nella sua visita in Vaticano nel 2019, nell'incontro con Papa Francesco e in quello con il Cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, notando i frutti di dialogo, amicizia, e di buone relazioni già radicate con il leader della Nahdlatul Ulama.

(MH-PA) (Agenzia Fides 17/2/2022)

