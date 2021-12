EUROPA/GERMANIA - Campagna 2022 dei Cantori della Stella: la salute è un diritto di tutti, anche dei bambini dell’Africa

Aachen (Fides) – “Diventare sani, rimanere sani: un diritto dei bambini in tutto il mondo” è il motto della 64.ma Campagna dei “Cantori della Stella” (“Die Sternisnger”) con la quale i bambini dell’Infanzia missionaria tedesca vogliono sensibilizzare sulla necessità della prevenzione e delle cure mediche per i bambini dell’Africa. In molti paesi del cosiddetto “Sud del mondo” in seguito a sistemi di salute generalmente deboli la salute dei bambini è costantemente minacciata.

La campagna dei Cantori della Stella 2022 “si concentra su un tema significativo e attuale” spiega il Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie (POM) in Germania, don Dirk Bingener. “La pandemia in corso dimostra ancora una volta che la salute è un bene prezioso. L'imminente campagna insegna ai nostri Cantori della Stella come i bambini in Africa crescano in condizioni sanitarie difficili. Anche se sono stati fatti molti progressi nelle cure mediche delle bambine e dei bambini in tutto il mondo, la metà della popolazione mondiale non ha ancora oggi accesso a un'assistenza sanitaria adeguata", spiega don Bingener, che è anche responsabile dell’Infanzia Missionaria in Germania.

Indossando i vestiti dei Re Magi, con la stella cometa ed i loro canti, ogni anno nei giorni precedenti all’Epifania i “Cantori della Stella” bussano alle porte delle case tedesche. I bambini delle parrocchie cattoliche della Germania membri dell’Infanzia missionaria, portano di casa in casa la benedizione alle famiglie, raccogliendo offerte per i loro coetanei che soffrono. Dal suo inizio nel 1959, la Campagna dei Cantori della Stella (Aktion Dreikönigssingen) è diventata la più grande campagna di solidarietà al mondo fatta da bambini per i bambini. Da allora sono stati raccolti circa 1,23 miliardi di euro e sono stati sostenuti più di 76.500 progetti per bambini in Africa, America Latina, Asia, Oceania ed Europa dell'Est che sostengono i bambini in tutto il mondo nei settori dell'istruzione, della salute, della cura pastorale, della nutrizione e dell'integrazione sociale.

A causa del perdurare della pandemia, la Campagna dei Cantori della Stella 2022 sarà prolungata fino al 2 febbraio, per permettere alle parrocchie e ai gruppi a portare avanti la campagna in sicurezza, anche in condizioni difficili. Per l’apertura ufficiale della Campagna dell'Epifania 2022 che avviene oggi, 30 dicembre, a Ratisbona, seguendo le indicazioni sanitarie, è stato ridotto il programma e il numero di partecipanti. Una piccola delegazione dei Cantori della Stella parteciperà sabato 1 gennaio 2022 alla celebrazione per la Giornata mondiale della Pace presieduta da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro in Vaticano. (MS) (Agenzia Fides 30/12/2021)



