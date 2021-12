EUROPA/ITALIA - Nasce la “Fondazione Scalabriniana” per sostenere migranti e rifugiati nel mondo

emigrazione istituti missionari mercoledì, 29 dicembre 2021

Roma (Agenzia Fides) - Incidere sulle politiche internazionali a sostegno dei migranti e dei rifugiati. È questo l’obiettivo che ha spinto la Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo (Scalabriniane) a dare vita alla “Fondazione Scalabriniana”, un’organizzazione che opera in un’ottica solidale e laddove ci sono le maggiori emergenze mondiali.

“In questi anni 272 milioni di persone hanno abbandonato le loro case per persecuzioni, conflitti, problemi economici, ambientali – spiega suor Janete Ferreira, animatrice generale dell’apostolato della Congregazione, nella nota inviata a Fides -. Tutti i giorni migliaia di persone attraversano le frontiere delle proprie nazioni d’origine per proteggere la loro vita o semplicemente per trovare qualcosa da mangiare. In Nord America il ‘sogno americano’ provoca ondate di famiglie che tentano di entrare negli Usa da Messico e Centro America. In Sud America la crisi economica del Venezuela ha provocato un flusso di migranti senza precedenti, specialmente per Colombia, Ecuador e Perù: si stimano circa 5 milioni di persone che hanno lasciato lo Stato. L’Unione Europea è al centro delle richieste di aiuto di molti migranti che attraversano forse quella che è tra le vie più pericolose al mondo, quella del Mediterraneo”.

“Abbiamo deciso di creare questa Fondazione fedeli al nostro carisma, per dare risposta ai migranti che soffrono nel pianeta – aggiunge –. Vogliamo contribuire al loro sviluppo, per generare alleanze e reti di cooperazione a livello nazionale e internazionale, lavorando per i diritti e per la costruzione di pace, giustizia, solidarietà, interculturalità”.

Sono passati 125 anni dalla fondazione della Congregazione delle Missionarie Scalabriniane. Il 9 novembre si è inoltre aperto l'Anno Scalabriniano, nel 25esimo anniversario della beatificazione del fondatore, Giovanni Battista Scalabrini, testimone esemplare di vita cristiana, missionaria e padre dei migrant (vedi Fides 12/10/2021). (SL) (Agenzia Fides 29/12/2021)



