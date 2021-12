AFRICA/MALAWI - Prendersi cura delle famiglie in difficoltà: la priorità della Catholic Women Organization

Lilongwe (Agenzia Fides) - Prendersi cura delle famiglie in difficoltà, sull’esempio di San Giuseppe, è la sfida per la Catholic Women Organization (CWO) del Malawi emersa dall’Assemblea generale annuale tenutasi presso il Bembeke Teachers Training College nella diocesi di Dedza. Come appreao da Fides, il Vescovo Chifukwa, che ha presieduto la Celebrazione eucaristica di apertura, rivolgendo parole di apprezzamento e stima per il lavoro della CWO Malawi in tutte le otto diocesi ha incoraggiato a continuare sulla strada intrapresa: “Le donne sono protagoniste nella Chiesa. Se guardiamo alle famiglie, alla comunità e al Paese, le donne hanno un ruolo cruciale da portare avanti ogni giorno. La Chiesa sta facendo molto bene grazie al contributo della CWO”.

Durante l’Assemblea, che ha discusso anche le relazioni annuali di ciascuna diocesi, sono stati affrontati molti temi tra cui i metodi di pianificazione familiare naturali, l’importanza della testimonianza dell’amore coniugale cristiano, l’abuso sui minori ed il corretto uso dei social media.

“L'abuso sui minori è uno dei pericoli maggiori che stiamo riscontrando nelle nostre famiglie - ha affermato Juliana Lunguzi, invitata a parlare all’Assemblea, da sempre impegnata nella politica del suo Paese -. Le donne dovrebbero parlare ogni volta che assistono o subiscono qualsiasi forma di violenza. Vedo molti bambini e donne che soffrono in silenzio”.

La presidentessa nazionale della CWO, Lucy Vokhiwa, ha inoltre ricordato l’importanza del buon uso dei social media. “Assicuriamoci che le nostre azioni convincano altre persone ad unirsi a noi. I membri della CWO devono utilizzare correttamente i social media. La piattaforma dovrebbe essere uno strumento per portare un messaggio di salvezza e di speranza", ha detto Vokhiwa che ha infine esortato tutte le donne presenti a piantare alberi nelle rispettive diocesi durante la prossima stagione delle piogge. “È molto importante avere cura del creato e ciascuna di noi può e deve fare la sua parte” ha concluso Vochiwa.

(DB/EG) (Agenzia Fides 22/12/2021)



