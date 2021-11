AMERICA/VENEZUELA - A scuola di “missione” grazie al corso virtuale organizzato dalle Pontificie Opere Missionarie

Caracas (Agenzia Fides) - Al via il prossimo gennaio il corso base di formazione missionaria organizzato dal Centro di Formazione Missionaria delle Pontificie Opere Missionarie (POM) del Venezuela. È destinato a chi è agli inizi ma anche a chi desidera aggiornarsi. Luogo della formazione sarà la piattaforma digitale che, in modalità asincrona o in presenza, offrirà una prima tappa iniziale di formazione missionaria che potrà poi essere approfondita fino al Diploma in Missiologia.

Il corso avrà da un lato una base teorica, con l’approfondimento delle fonti bibliche e teologiche, dall’altro cercherà di offrire una panoramica della missione nel mondo attuale, richiamando l’attenzione sul delicato ed importante ruolo che la Chiesa ha su questo versante, essendo chiamata a “farsi” missionaria non solo negli spazi geografici e umani più remoti, ma anche nei luoghi quotidiani della vita dei credenti ed in quelli culturali.

“L’obiettivo della scuola che si svolge sotto il coordinamento del Centro di Formazione Missionaria è quello di offrire un modello base di formazione da replicare nei gruppi di Missione Giovanile, nei segretariati diocesani, nelle parrocchie, ed in tutte quelle realtà che ne hanno bisogno trasferendo il materiale e la metodologia appresi”, spiega P. Ricardo Elías Guillén, Direttore nazionale delle Pom venezuelane. Il corso, suddiviso in due livelli, prenderà il via il 18 gennaio con il primo livello, le iscrizioni sono aperte fino alla metà di dicembre (per info:cfmompvenezuela@gmail.com).

(E.G.) (Agenzia Fides 26/11/2021)

