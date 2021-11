AMERICA/PARAGUAY - Si apre l’Anno dei Laici: “in cammino per annunciare Cristo”

Asuncion (Agenzia Fides) - Domenica 21 novembre, Solennità di Gesù Cristo Re dell'Universo, Giornata dei Laici in Paraguay, i Vescovi invitano alla celebrazione della Santa Messa alle ore 7 nella Basilica Santuario di Caacupé, rispettando le misure sanitarie, cui seguirà l’inaugurazione ufficiale dell'Anno dei Laici 2022, con il motto “Partirono senza indugio per annunciare Cristo” (cfr Lc 24,33-35).

Nel messaggio che i Vescovi hanno rivolto “a tutto il Popolo di Dio che cammina nel nostro amato Paraguay, in particolare a tutti i fedeli laici”, ricordano che il brano dei Discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35) accompagna dal 2020 il camminare della Chiesa in Paraguay, e nel 2022 intendono dedicare un tempo di riflessione sulla realtà e la missione dei laici.

“Nel brano di Emmaus la Chiesa individua il suo cammino e sperimenta la grazia che la spinge di nuovo – scrivono i Vescovi -. Vediamo come un ‘kairos’, un tempo di grazia, la celebrazione dell’Assemblea ecclesiale dell'America Latina e dei Caraibi da parte dell'intera Chiesa latinoamericana e l'inizio del Sinodo sulla sinodalità della Chiesa universale, in coincidenza con questo anno dedicato ai nostri laici. Come Chiesa in uscita, aperta al mondo, vediamo questi fatti della vita ecclesiale come occasioni che la Provvidenza ci indica per incontrarci, ascoltarci, discernere insieme e assumere insieme la Voce del Signore che sempre ci indica la Via, la Verità e la Vita”.

Dopo aver ribadito l’essenzialità del processo sinodale per la vita e il cammino della Chiesa, i Vescovi sottolineano che nelle grandi sfide del presente e del futuro, all'interno della Chiesa e nel mondo, “cerchiamo la mano di Dio che benedica il nostro cammino e chiediamo che la Chiesa sia piena di testimoni, di veri martiri, in tutti gli ambienti, come tanti che hanno scritto la nostra storia, dalla predicazione apostolica fino ad oggi e i cui nomi sono memoria viva del Vangelo, come quelli che san Paolo ricorda e saluta (Rm 16,3s)”.

Il messaggio dei Vescovi del Paraguay si conclude invitando a ricordare che “la Vergine è Santa Maria del Cammino, che va sempre alla ricerca dei suoi figli e va incontro a tutti, non importa la distanza, per portare il frutto benedetto del suo grembo nella vita di molti”. (SL) (Agenzia Fides 19/11/2021)



