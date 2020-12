ASIA/INDONESIA - Elezioni regionali, i Vescovi esortano a votare con saggezza, attenzione al pluralismo e al bene comune

Giacarta (Agenzia Fides) - "Oggi cittadino cattolico eserciti il ​​proprio diritto politico ponendo attenzione a queste tre considerazioni: voti correttamente, intelligentemente e saggiamente, per eleggere candidati buoni e giusti, secondo coscienza": è quanto afferma il messaggio diffuso dalla Conferenza dei Vescovi cattolici indonesiani (KWI) - e inviato all'Agenzia Fides - attraverso la Commissione per l'apostolato dei laici (Kerawam), in vista delle elezioni ammnistrative che si terranno in Indonesia il 9 dicembre. Le elezioni regionali si svolgeranno in 270 località comprendenti 9 province, 34 città, 224 distretti in tutta la nazione.

Come afferma all'Agenzia Fides il Segretario esecutivo della Commissione, padre Paul Christian Siswantoko - firmatario del testo insieme con il Presidente della Commissione per l'apostolato dei laici, l'Arcivescovo mons. Vincensius Sensi Potokota - "il primo obiettivo comune è garantire che ognuno possa votare con dignità, sicurezza e tutela della salute, rispettando i protocolli sanitari necessari per il Covid-19". La Commissione, infatti, esorta tutti i votanti a "mantenere il distanziamento sociale, indossare sempre la mascherina, utilizzare un disinfettante per le mani".

Tra i contenuti del messaggio, si citano questioni come il settarismo, la corruzione, i discorsi di incitamento all'odio, la diffusione ad arte di notizie false, che negli ultimi temi hanno scosso la nazione: "Tutto questo è contro i nostri nobili valori di democrazia", ​si afferma.

I Vescovi auspicano, a tal fine , l'elezione di candidati "che abbiamo uno spirito di pluralismo", e siano "buone figure cha abbiano il coraggio di combattere la delinquenza e gli atti di intolleranza". La dichiarazione sottolinea la necessità di promuovere ad ogni livello in Indonesia "la cultura di una politica che rispetti la dignità umana, secondo valori di equità, prosperità e bene comune per la nostra società", invitando tutti i cittadini a valutare i programmi dei candidati secondo questi criteri.

(MH-PA) (Agenzia Fides 4/12/2020)

