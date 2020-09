AMERICA/COLOMBIA - Verso la Giornata Missionaria - Il Direttore nazionale delle POM: “Portare il lieto annuncio di Gesù ovunque”

Bogotà (Agenzia Fides) - “Bisogna ritornare al carisma fondante della preghiera e della carità per le missioni, sull'esempio della nostra prossima Beata Paulina Jaricot, fondatrice due secoli fa dell’Opera della Propagazione della Fede, la prima delle Pontificie Opere Missionarie. Coloro che prestano servizio nelle strutture delle POM sono chiamati dare una testimonianza attraente alla nostra fede e questa attrattiva, come dice Papa Francesco, è soprattutto gioia, umiltà, facilitazione, vicinanza e cammino con fede con Il popolo di Dio”. Così riferisce all’Agenzia Fides padre Javier Alexis Gli Henao, Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie (POM) in Colombia, parlando del prossimo ottobre, il mese dedicato alla missione, in cui i cattolici di tutto il mondo si uniscono per sostenere e celebrare l'opera missionaria e l'evangelizzazione, celebrando la Giornata Missionaria MOnidale, prevista il 18 ottobre 2020

“Oltre ad accogliere con gioia il mese missionario - spiega il Direttore nazionale - la Chiesa colombiana vuole identificarsi in una missione che si prolunghi nel tempo e contribuisca, in tutto il Paese, alla diffusione della fede. Soprattutto un’opportunità per tutti i fedeli di entrare nello spirito che chiede il Santo Padre e che richiede il nostro battesimo: portare il lieto annuncio di Gesù ovunque”.

“Vorrei ricordare - dice a Fides p. Javier - quello che ci ha detto San Giovanni Paolo II nella Redemptoris Missio: l'obiettivo delle POM è promuovere lo spirito missionario universale nel popolo di Dio. Il Papa ci invita a portare nelle strade la fede, e questo è fare missione. Questo vogliamo fare in Colombia. Quindi - conclude - fintanto che si continuerà a dare energia a questo spirito missionario universale che è proprio di tutta la Chiesa, potremo continuare ad essere la rete del Papa a favore della missione nel mondo; una rete inserita nelle Chiese particolari, nelle parrocchie e nella vita di tutti i battezzati”.

