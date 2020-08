AFRICA/COSTA D’AVORIO - Covid 19: progetti sanitari per sensibilizzare la popolazione, formare e preparare il personale sanitario

mercoledì, 5 agosto 2020

Yopougon-Kouté (Agenzia Fides) – La parrocchia St. Laurent di Yopougon Kouté celebra oggi 5 agosto la cerimonia per la consegna di mascherine di protezione, gel idroalcolico, sterilizzatori e respiratori, termometri infrarossi e altri strumenti ad alcuni ospedali della zona.

Il materiale sanitario, acquistato con gli aiuti della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e Caritas Italiana (CI), viene distribuito da Avsi, Comunità Missionaria di Villaregia, Fondazione Soleterre e l’Istituto Missioni Consolata.

Secondo quanto pervenuto all’Agenzia Fides, lo scorso aprile la Presidenza della Conferenza dei vescovi italiani ha stanziato 6 milioni di euro, ai quali sono stati aggiunti altri 3 milioni a maggio, per l’emergenza Coronavirus in Africa e in altri Paesi poveri del mondo. Grazie a queste risorse, provenienti dai fondi per l’8x1000 alla Chiesa Cattolica, sono state finanziate 381 iniziative in ambito sanitario e 160 in quello formativo.

CEI e CI hanno dato il loro contributo a questa iniziativa globale finanziando 10 progetti sanitari nella capitale Abidjan e in altre città di cui sono beneficiarie altrettante strutture sanitarie. Ognuna di esse, situate soprattutto nelle periferie e zone rurali, ha ricevuto tra i 10 e i 15mila euro, secondo il bisogno e il numero di posti letto della struttura.

Sette di questi progetti sono stati accompagnati dalle Ong Avsi e Soleterre, dalla Comunità Missionaria di Villaregia, a cui è affidata la parrocchia St. Laurent di Yopougon Kouté, e dall’Istituto Missioni Consolata, realtà che operano in Costa d'Avorio da diversi anni attraverso progetti di sviluppo e promozione umana. Proprio in Costa d'Avorio, oltre alle misure preventive attuate dal governo ivoriano e dall'Oms, la risposta nazionale ha posto una forte enfasi sul sostegno e sul rafforzamento del sistema sanitario.

I 4 enti hanno raccolto l’invito della Cei a collaborare per ottimizzare gli aiuti e come segno di unità fra enti e organizzazioni che si riconoscono in un comune e condiviso servizio ai fratelli più poveri. Oltre alla dotazione di strumentazione sanitaria i 7 progetti hanno l’obiettivo di sostenere iniziative per la sensibilizzazione della popolazione, formazione e preparazione del personale sanitario.

Alla cerimonia è prevista la presenza del nunzio apostolico in Costa d’Avorio, mons. Paolo Borgia, di rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le autorità amministrative della città ivoriana

(AP) (5/8/2020 Agenzia Fides)



