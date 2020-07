AFRICA/MALAWI - Al via la prima emittente radiofonica cattolica dell’Arcidiocesi di Blantyre

Kuwala (Agenzia Fides) – Dopo un’attesa di due anni, l’Arcidiocesi di Blantyre ha ottenuto la licenza regionale per avviare la prima stazione radio cattolica. “Kuwala FM si concentrerà sui programmi di catechesi ideati per la comprensione moderna con domande e risposte. Trasmetteremo anche notizie e programmi per affrontare le sfide sociali e pastorali” ha spiegato a Fides il coordinatore delle comunicazioni dell’arcidiocesi padre Frank Mwinganyama.

Nella nota pervenuta all’Agenzia Fides, il sacerdote scrive: “Avevamo richiesto la licenza due anni fa ma, a causa della situazione politica nel paese, l'Autorità che si occupa della regolamentazione delle comunicazioni del Malawi (MACRA) ha dovuto temporeggiare. Ora che l’abbiamo avuta prevediamo che la radio andrà in onda entro 8 mesi secondo i requisiti della MACRA”.

“Kuwala radio trasmetterà in inglese e chichewa, una lingua parlata in alcune parti del Malawi", ha aggiunto il religioso malawiano che è anche cappellano dei giovani nell'arcidiocesi. "Cureremo programmi rivolti ai giovani sulla formazione integrale, spirituale e umana, che includeranno argomenti culturali del Malawi per aiutarli a crescere”, osserva.

Per quanto riguarda la sostenibilità economica dell’emittente, p. Mwinganyama ha specificato di aver optato per l’inserimento di pubblicità all’interno dei programmi “perché quelle radio che non lo hanno fatto e hanno optato per la dipendenza dalle donazioni dei cristiani sono diventate insostenibili” ha aggiunto. Vi sarà un team addetto al marketing, che aiuterà anche a identificare i programmi sponsorizzati a fini della sostenibilità dell'intero progetto.

MACRA consentirà all’emittente di trasmettere notizie per la regione meridionale del Malawi che, secondo p. Mwinganyama coprirà non solo l'arcidiocesi di Blantyre ma anche altre diocesi adiacenti a Blantyre come Chikwawa e Zomba. Si tratta della quinta radio cattolica del Paese.

(AP) (27/7/2020 Agenzia Fides)



