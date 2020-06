ASIA/TURCHIA - La proposta del Vescovo Bizzeti: dedicare una strada di Iskenderun a Luigi Padovese

dailysignal.com

Iskenderun (Agenzia Fides) – Il Vescovo Luigi Padovese, Vicario apostolico dell’Anatolia, ucciso a Iskenderun dal suo autista turco il 3 giugno 2010, “ha contribuito con tante sue iniziative e i convegni teologici da lui organizzati, a far conoscere il patrimonio spirituale e culturale della Turchia al di fuori dei confini turchi. Per questo ritengo che anche lui possa meritare di avere una strada di Iskenderun dedicata al suo nome, come è stato fatto a Istanbul per il Delegato apostolico Angelo Roncalli, poi divenuto Papa Giovanni XXIII”. E’ questa la suggestiva proposta avanzata dal Vescovo Paolo Bizzeti sj, attuale Vicario apostolico dell’Anatolia, per onorare la memoria del suo predecessore, 10 anni dopo la sua morte violenta. Il suggerimento del Vescovo Bizzeti, rilanciato in una conversazione con l’Agenzia Fides, arriva proprio mentre su iniziativa del Vicariato apostolico vede la luce la traduzione in lingua turca di omelie e lettere pastorali del Vescovo Padovese. L’iniziativa editoriale, intitolata “Testimone del Buon pastore” e curata dalla laica consacrata Mariagrazia Zambon - riferisce all’Agenzia Fides il Vescovo Bizzeti – è stata sostenuta dal Centro culturale Luigi Padovese di Cucciago (Como), ed è stata realizzata in collaborazione con la casa editrice di matrice evangelico-protestante “La Compagnia della Bibbia”, con sede a Istanbul.

Nato nel 1947 a Milano da una famiglia originaria del Veneto, Luigi Padovese era entrato nell’Ordine dei Frati Minori cappuccini all’età di 18 anni. Ordinato sacerdote nel 1973, dopo aver conseguito il Dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana, dal 1982 era divenuto docente di Patristica e di storia della spiritualità presso l’allora Pontificio Ateneo Antonianum. Nel 1987 era divenuto preside dell’Istituto francescano di spiritualità, istituzione che aveva diretto e “plasmato” per 17 anni. Nel 2004 era stato eletto Vicario apostolico dell’Anatolia. Il 3 giugno 2010 fu ucciso a coltellate dal suo autista, il 26enne turco Murat Altun. La cerimonia funebre, presieduta dal Cardinale Dionigi Tettamanzi, si svolse il 14 giugno 2010 nel Duomo di Milano. (GV) (Agenzia Fides 30/6/2020)



Condividi: