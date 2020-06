AMERICA/ARGENTINA - "Riacquistare la vera credibilità nella giustizia, senza ideologie" auspica Mons. Olivera

Buenos Aires (Agenzia Fides) - Il Vescovo castrense argentino, Mons. Santiago Olivera, ha pubblicato una lettera sul quotidiano La Nación sabato 20 giugno, quando è stata celebrata la Giornata della bandiera e l'anniversario della morte del generale Manuel Belgrano, personaggio importante perché ideatore della bandiera argentina.

Nel testo della lettera, intitolato "Giustizia e umanità", il Presule militare ha affermato: "Come credente, non posso tacere e rimanere nel conforto del silenzio quando, in questo momento, e nella nostra amata Argentina, i diritti di molti continuano a essere gravemente feriti, in particolare di quei fedeli che la Chiesa mi ha affidato”.

Con un appello a "riacquistare la vera credibilità nella giustizia, senza ideologie, senza partigianeria, nel duro e difficile lavoro della ricerca della verità", Mons. Olivera ha espresso la sua preoccupazione per "l'assenza di umanità". Come si legge nella lettera pervenuta a Fides, "È disumano il trattamento che ricevono molti detenuti che, al di là delle loro situazioni personali, sono più anziani con molti anni addosso, malati e alcuni hanno perfino superato i tempi della detenzione preventiva".

Il Vescovo conclude: “Abbiamo urgentemente bisogno di costruire veri e propri ponti, che custodiscano il ripristino dei principi che hanno tutelato i diritti umani di tutti gli abitanti del mondo civilizzato negli ultimi due secoli. Il fondamento di una Repubblica, di un vero stato di diritto, non dovrebbe essere l'odio”.

(CE)(Agenzia Fides 23/06/2020)



