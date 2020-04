AMERICA - La supplica alla Vergine di Guadalupe perché conceda al mondo la salute e la fine della pandemia

coronavirus conferenze episcopali lunedì, 13 aprile 2020

Città del Messico (Agenzia Fides) – La domenica di Pasqua, 12 aprile, nel Santuario dedicato alla Madonna di Guadalupe, “Imperatrice dell’America”, si è svolto “l’Atto di consacrazione alla Santissima Vergine Maria, sotto il titolo di Nostra Signora di Guadalupe, davanti all’espansione del Covid-19 che ha paralizzato il mondo”, come ha spiegato l’Arcivescovo di Truijllo, Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, Presidente del CELAM, che ha promosso l’iniziativa (vedi Fides 1/4/2020).

La Messa, presieduta dal Cardinale Carlos Aguiar Retes, primate del Messico, è stata trasmessa dai media: radio, televisione e piattaforme digitali. Oltre ai paesi dell'America Latina e dei Caraibi, all'atto di consacrazione si sono unite le Chiese locali degli Stati Uniti, del Canada e delle Filippine. La trasmissione su Facebook ha raggiunto quasi quarantamila persone contemporaneamente. Il CELAM aveva infatti invitato tutte le comunità del continente ad unirsi spiritualmente a questo atto, suonando a distesa le campane e preparandosi alla Messa e alla consacrazione con la recita del Rosario.

“Nei nostri popoli esiste una fede profonda nella Santissima Vergine Maria, e sempre, nei momenti critici come epidemie, peste e guerre, hanno supplicato con fiducia la protezione materna della Madre di Gesù” ha spiegato il Presidente del CELAM, ricordando l’apparizione a San Juan Diego. "Oggi torniamo a sentirci piccoli e fragili di fronte a malattie e dolori – ha proseguito il Vescovo - per chiedere la tua intercessione per tutta l'umanità, in particolare per i tuoi figli più vulnerabili: anziani, bambini, malati, indigeni, migranti".

Mons. Cabrejos Vidarte ha evidenziato come siano impresse in modo indelebile, nel cuore dei latinoamericani, le dolci parole rivolte a San Juan Diego: “Non si turbi il tuo cuore per nessuna cosa, non sono qui io, che sono tua Madre?”. Ha chiesto a Nostra Signora di Guadalupe “la salute e la fine della pandemia” e ha concluso: “In questo momento difficile rivolga su di noi il suo sguardo e ci apra la porta della salute, della speranza e della gioia”. (SL) (Agenzia Fides 12/04/2020)



