AMERICA/PUERTO RICO - I vescovi si uniscono alla richiesta delle dimissioni del governatore

San Juan (Agenzia Fides) – I vescovi cattolici di Portorico si sono uniti venerdì 19 luglio ai settori della società civile che chiedono le dimissioni del governatore dell'isola, Ricardo Rosselló. La crisi politica nel Paese è divampata dopo la pubblicazione delle conversazioni trai il Presidente e membri dell'esecutivo in cui venivano espressi insulti e espressioni ingiuriose nei confronti di personaggi pubblici (Vedi Fides 19/07/2019).



"Ci sono due principi di governance democratica" si legge nella dichiarazione dei vescovi, inviata alla Agenzia Fides "che sono stati lacerati dal Governatore e dai suoi collaboratori. Primo, Lei ha abusato del diritto fondamentale al rispetto e alla tutela della dignità umana. In secondo luogo, ha abusato della sua posizione di governatore, che deve essere uno spazio sacro di governo davanti a un popolo che lo ha eletto con voto democratico". "Lei, Signor Governatore" prosegue la dichiarazione dei Vescovi portoricani " ha compiuto abuso nel corrompere ed attaccare persone e gruppi che partecipano alla nostra convivenza democratica, e quindi non può continuare a esercitare il suo ruolo". Il documento è firmato da Mons. Rubén González, vescovo di Ponce e Presidente della Conferenza episcopale portoricana. Il testo è sottoscritto anche dall'arcivescovo di San Juan, Roberto González Nieves, vicepresidente della Conferenza episcopale portoricana, dal vescovo di Mayagüez, Mons. Álvaro Corrada del Río, e da Mons. Eusebio Ramos Morales, vescovo della diocesi di Caguas.

(CE) (Agenzia Fides, 20/07/2019)



