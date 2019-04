ASIA/INDIA - Domenica della Divina misericordia dedicata alle vittime degli attentati in Sri Lanka

New Delhi (Agenzia Fides) - "Per offrire la nostra vicinanza e solidarietà alle vittime di molteplici attentati avvenuti nello Sri Lanka la domenica di Pasqua, osserveremo la Domenica della Divina Misericordia Domenica, il 28 aprile, come giornata di preghiera e solidarietà con la Chiesa e il popolo dello Sri Lanka”: lo ha annunciato mons. Filipe Neri Ferrao, Presidente della Conferenza episcopale dell'India (CCBI) e Arcivescovo di Goa e Daman. Nella nota inviata all’Agenzia Fides, il Presidente riferisce: “Durante la celebrazione delle sante messe, in quel giorno, tutte le comunità cattoliche in India offriranno a Dio speciali preghiere per i fedeli defunti, per i feriti e le famiglie colpite, che sono immersi nel dolore a causa di questi insensati attacchi, affidandoli alla misericordia del Padre”.

Mons. Neri Ferao esorta tutti i fedeli a “trascorrere un po 'di tempo in preghiera davanti al Signore risorto presente nell’Eucarestia, chiedendo a Dio che lo Sri Lanka possa sperimentare guarigione, consolazione e misericordia, ricevere il dono della pace”.

La Chiesa in India organizza, inoltre, preghiere o processione con ceri accesi che possono essere organizzate in tutte le comunità locali, “invitando tutti gli uomini di buona volontà e credenti di altre fedi a pregare con noi per la pace e l'armonia in Sri Lanka e in tutto il mondo” affermano i Vescovi. (PN) (Agenzia Fides 27/4/2019)

