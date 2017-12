AMERICA/CILE - Una dei 19.000 volontari che preparano la visita del Papa: “un’esperienza indimenticabile”

giovedì, 28 dicembre 2017

Santiago del Cile (Agenzia Fides) – “Essere volontari papali è un invito a essere costruttori di una Chiesa più bella e di un mondo migliore” afferma Francisca José Miranda, una delle migliaia di volontari che si sono presentati per aiutare nell'organizzazione della visita che il Papa realizzerà al Paese nel prossimo mese di gennaio.

Francisca, che era presente anche all'incontro tra la Commissione nazionale per la visita del Papa e la Presidente cilena Michelle Bachelet, svoltosi ieri, 27 dicembre, al Palacio de La Moneda, ha potuto ascoltare la Presidente che ha affermato: “la visita del Sommo Pontefice in Cile sarà uno spazio di incontro e riflessione per il mondo cattolico, e anche per l'intero Paese”.

“Partecipare ai preparativi per la visita di Papa Francesco in Cile è un'esperienza indimenticabile - continua Francisca -. A meno di un mese dal suo arrivo, continuiamo a preparare i nostri cuori con entusiasmo, gioia e molte preghiere”. Il Comitato organizzatore ha spiegato che stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli di questa visita, come l'elaborazione degli addobbi, la scelta dei testi biblici, le prove del coro e la costruzione di 4.500 metri quadrati di altari, dove si troveranno centinaia di sacerdoti e vescovi nelle tre città incluse nel programma papale.

“Sono motivata per servire con gioia nel luogo in cui mi toccherà lavorare” dice la volontaria, “e spero che dopo la visita del Santo Padre, il Cile non sia più lo stesso. Spero che possiamo accogliere tutti il messaggio di pace che il Papa ci porterà nel nome di Cristo. Dobbiamo ascoltare, interpretare e, soprattutto, mettere in pratica le sue parole” conclude.

La Commissione nazionale per la visita di Papa Francesco in Cile ha comunicato che circa 19.000 persone si sono iscritte come volontari per collaborare a questo viaggio, che porterà il Santo Padre nelle città di Santiago, Iquique e Temuco tra il 15 e il 18 del prossimo gennaio. (LG) (Agencia Fides 28/12/2017)



